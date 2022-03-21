Москва онлайн: представители власти расскажут, как в столице пройдет праздник "Навруз"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 марта в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы на тему "Навруз-2022".

О программе праздничных мероприятий расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;

представитель рабочей группы по подготовке к празднику, эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент Международной академии духовного единства сотрудничества народов мира Хуршеда Хамракулова;

представитель рабочей группы по подготовке к празднику Наталья Локтева;

директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Шахова.