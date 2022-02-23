Городские службы столицы следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы столицы в непрерывном режиме следят за состоянием дорог и готовятся к мокрому снегу и минусовой температуре в ночь на четверг, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

Уточняется, что 23 февраля в Москве ожидается до 3 градусов тепла, местами пройдет мокрый снег.

"В ночь на 24 февраля столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", – говорится в сообщении.

Ранее метеорологи сообщили, что в Московском регионе сухая и теплая погода установится к середине марта, а в большинстве российских регионов к концу месяца воздух прогреется до плюсовых температур.

В Москве и области средняя температура марта прогнозируется в пределах 0…+1 градуса, что на 1–2 градуса выше обычной.

