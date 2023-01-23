Строительство перехода к будущей станции метро "Яхромская" началось на севере Москвы

Фото: STROI.MOS.RU

На севере столицы началось строительство подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе к будущей станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Высокая готовность южного вестибюля позволила начать строительство пешеходного перехода, который ведет ко входу в метро от жилой и административно-деловой застройки, находящейся с правой относительно центра стороны Дмитровского шоссе", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

В отдельных частях вестибюля, в частности, в технической зоне, уже идут отделочные работы, стены покрываются штукатуркой. В других же, в том числе в кассовой зоне, пока только возводятся кирпичные перегородки.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов рассказал, что по итогам работ пассажирская часть вестибюля будет отделана металлическим панелями с антивандальным покрытием и нержавеющей сталью, а стены эскалаторного схода облицуют саянским мрамором.

Как добавили в пресс-службе Стройкомплекса, всего к "Яхромской" будут вести четыре подземных перехода – по два с каждой стороны Дмитровского шоссе. Их будут строить по мере готовности вестибюлей. В северном вестибюле сейчас идут монолитные работы.

Ранее сообщалось, что станцию "Яхромская" украсит панно о жизни Москвы. Композицию размером 160 на 5 метров разместят на одной из путевых стен новой станции. Панно будет состоять из 22 трехслойных алюминиевых панелей с нанесенной на них компьютерной графикой, выполненной по авторским эскизам.



Декоративные панели появятся на станции метро "Яхромская" в Москве

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