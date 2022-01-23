Депздрав Москвы опроверг наличие массовых жалоб на новую форму медперсонала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых жалобах врачей и медицинских работников на новую униформу. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Информация о якобы массовых жалобах не соответствует действительности и не имеет подтверждения", – заявили в пресс-службе ведомства.

По информации Депздрава, новую форменную одежду получили более 100 тысяч медработников. Специалисты имеют право оставить пожелания и предложения, уточнили в ведомстве.

Единичные жалобы на форму в департаменте подтвердили, однако уточнили, что каждое обращение было оперативно рассмотрено в индивидуальном порядке.

Ранее в СМИ сообщили, что московские врачи и медсестры якобы пожаловались на аллергию из-за новой формы, а также на ненадлежащее качество одежды.

За последние недели в Москве выросло число случаев заражения коронавирусом. В медицинских учреждениях столицы отмечают, что справляются с повышенной нагрузкой, поскольку госпитализаций не так много, как раньше.