Депздрав Москвы опроверг наличие массовых жалоб на новую форму медперсонала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о массовых жалобах врачей и медицинских работников на новую униформу. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Информация о якобы массовых жалобах не соответствует действительности и не имеет подтверждения", – заявили в пресс-службе ведомства.
По информации Депздрава, новую форменную одежду получили более 100 тысяч медработников. Специалисты имеют право оставить пожелания и предложения, уточнили в ведомстве.
Единичные жалобы на форму в департаменте подтвердили, однако уточнили, что каждое обращение было оперативно рассмотрено в индивидуальном порядке.
Ранее в СМИ сообщили, что московские врачи и медсестры якобы пожаловались на аллергию из-за новой формы, а также на ненадлежащее качество одежды.
За последние недели в Москве выросло число случаев заражения коронавирусом. В медицинских учреждениях столицы отмечают, что справляются с повышенной нагрузкой, поскольку госпитализаций не так много, как раньше.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: