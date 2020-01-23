Жилой дом на 161 квартиру построят в Коптеве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жилой дом на 161 квартиру построят в районе Коптево по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомэкспертизу.

Новостройка расположится в Соболевском проезде, доме 20Б. В ней запроектировано 23 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных квартир.

Также предусматривается размещение пяти двухкомнатных квартир для маломобильных жителей.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе установят площадки для детских игр, отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что строительство дома на 120 квартир по программе реновации в Южном Тушине планируют завершить летом 2021 года.

Односекционный жилой дом с одноуровневой подземной парковкой появится в Светлогорском проезде, владении 7/1/1.