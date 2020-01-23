Более 600 обращений поступило в центр поддержки по вопросам раздельного сбора отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Более 600 обращений поступило от москвичей в открывшийся центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов, созданного на базе ГУП "Экотехпром".
Как отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, более трети обращений пришлось на последние три недели. Сам центр начал работы в сентябре 2019 года.
"В ежедневном режиме операторы call-центра отвечают на все вопросы, жалобы и предложения, связанные с реализацией программы. До 31 декабря в центр поступило почти 400 обращений", – сказал Бирюков.
Больше всего москвичей интересуют правила сортировки отходов: должны ли материалы для переработки быть чистыми, каждый ли предмет из пластика, бумаги, стекла и металла пригоден для утилизации в синий контейнер.
Также жители города уточняют адреса пунктов приема стеклотары, шин, батареек и термометров.
По словам заммэра, звонков с критикой программы поступало крайне мало, а в наступившем году они вовсе отсутствуют. "Это говорит о том, что подавляющее большинство жителей столицы раздельный сбор отходов всецело поддерживают", – подчеркнул Бирюков.
С 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие – для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые – для всех остальных отходов.
Вывоз вторсырья и смешанных отходов осуществляется отдельными мусоровозами. Цель программы – минимизация захоронения отходов и их максимальное возвращение во вторичный оборот.
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