Москомстройинвест одобрил старт продаж в жилом комплексе Sydney Sity

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москомстройинвест выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам № 214-ФЗ (ЗОС) в отношении первой очереди жилого комплекса Sydney City. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, ГК ФСК теперь имеет право продавать квартиры в жилом строении. В первой очереди ЖК возведены три жилых корпуса на 1 100 квартир.

Дома обладают разной этажностью (от 24 до 44 этажей) и дополнены подземной парковкой на 449 машино-мест. Также в зданиях предусмотрены кладовые и коммерческие помещения общей площадью 2 259 квадратных метров, из которых 613,6 отведены на супермаркет.

В пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы ранее объявили о планах на строительство в районе Очаково-Матвеевское. Здесь появится жилой комплекс, три детских сада и две школы, а также ФОК и офисы.