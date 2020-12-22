С начала года в Москве разработали 56 проектов межевания жилых кварталов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовов

С начала года за счет городского бюджета в столице разработали 56 проектов межевания жилых кварталов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На площади 535 гектаров расположены 483 многоквартирных дома. Все проекты прошли процедуру публичных слушаний и электронных общественных обсуждений в проекте "Активный гражданин".

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что до 2019 года межевание и постановка участков под многоквартирными домами на кадастровый учет выполнялись по заявкам и за счет жителей. С августа 2019 года город начал проводить эту работу сам и системно.

"Мероприятия включают в себя подготовку, согласование и утверждение проектов межевания, а также постановку придомовых территорий на государственный кадастровый учет", – рассказал он.

Ефимов добавил, что до конца текущего года планируется утвердить еще восемь проектов межевания территории общей площадью 40 гектаров, где находятся 70 многоквартирных домов.

После того как межевание участка завершено, любой собственник помещения в этом доме может обратиться в департамент городского имущества, чтобы город провел кадастровые работы. Так москвичи могут зафиксировать права общей долевой собственности на придомовую территорию.

Когда земельный участок ставится на кадастровый учет, собственники помещений в многоквартирном доме могут использовать придомовую территорию по своему усмотрению.

При этом они обязаны соблюдать установленные законом ограничения, регламентированные Жилищным кодексом РФ. К примеру, владельцы общедолевого имущества должны обеспечивать беспрепятственный доступ на участок пожарной техники, полиции, скорой помощи, спасателей и других экстренных и оперативных служб города.

Как заметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, сегодня практически вся территория многоквартирной застройки столицы отмежевана. По его словам, в будущем году планируется обработать еще шесть тысяч гектаров, и тогда к 2022 году будут отмежеваны все кварталы жилой многоквартирной застройки в границах старой Москвы.

Ранее Росреестр поставил на кадастровый учет два дома по программе реновации на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки.

В односекционном доме общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров на Волгоградском проспекте, доме 105А уже зарегистрировано право собственности города на первую квартиру. Всего там их 142, из которых 47 – однокомнатные, 75 – двухкомнатные, 20 – трехкомнатные.