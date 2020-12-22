Свыше 15 тыс находок обнаружили археологи в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с начала этого года специалисты сделали более 15 тысяч археологических находок. Об этом рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

"Порядка 15 тысяч находок было обнаружено, фактически еще столько же после камеральной обработки, после реставрационной обработки. Говоря о площадках в 2020 году, уже в уходящем, 2020 году над находками археологи работают на 40 площадках, на более чем половине из них реставрационные работы будут продолжены", – приводятся слова Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что одной из наиболее интересных археологических площадок в этом году стала территория около кинотеатра "Художественный". Там археологи нашли осколки керамики, датированной XVI–XVII веками. Среди старинных артефактов оказались хорошо сохранившиеся стеклянные изделия конца XIX – начала XX века.

В усадьбе Измалково специалисты обнаружили остатки сооружений более чем двухсотлетней давности. Также там были найдены столовые приборы, предметы гардероба, монеты и битая посуда.

Во время реставрации Хамовнических казарм на Комсомольском проспекте специалисты нашли предметы, связанные с военной и кавалеристской тематикой.

В Москве за последние девять лет археологи обнаружили 45 тысяч артефактов, в этом году раскопки будут вестись почти на 200 площадках города. Культурный слой Москвы местами превышает 10 метров, поэтому специалистам удается отыскать артефакты с историей. Зачастую раскопки проводят перед ремонтными и строительными работами, а также при благоустройстве улиц.