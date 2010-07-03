Tele2 отметил четырехлетие в столичном регионе

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Оператор Tele2 отметил четырехлетие с момента запуска в Московском регионе. Компания начала работать здесь 22 октября 2015 года. За это время базовых станций 4G в столице стало больше в 11 раз, а сеть LTE покрыла все станции городского метро, сообщили в пресс-службе оператора.

По данным компании, Tele2 также достигла лучшего показателя MNP на телеком-рынке Москвы. Соотношение числа абонентов, подключившихся к Tele2, к ушедшим из компании составляет 10 к 1. Tele2 не раз становился лидером по качеству передачи данных и голосовых услуг в регионе по

данным Роскомназдора.

"На протяжении всех четырех лет работы мы ориентировались на запросы наших клиентов и разрабатывали продукты и услуги, которые по-настоящему необходимы абонентам. Еще в 2015 году Tele2 повлияла на ценовую политику конкурентов, снизив общий уровень цен на сотовую связь в столице. Мы стремились выстроить диалог с потенциальными абонентами, делая акцент на прозрачности и честности предложений Tele2", – прокомментировал директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Сегодня услугами оператора могут пользоваться 99,8% жителей региона. С 2015 года общее количество базовых станций стандарта 3G увеличилось на 182%, тогда как 4G – более чем в 11 раз. В августе 2019 года компания совместно с Ericsson первой в России запустила пилотную сеть 5G. Покрытие охватывает Тверскую улицу от Садового кольца до Кремля.

В 2018 году оператор первым покрыл сетью 4G все станции столичной подземки, а осенью 2019 года Tele2 запустила сеть в тоннелях двух самых длинных веток метрополитена. Теперь связь доступна на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.

Сегодня в Москве и области работает 550 монобрендовых салонов и модулей Tele2. В марте 2019-го компания запустила новый формат цифровых салонов в столице, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. Digital-подход помогает установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями.

Оператор предлагает москвичам и жителям Подмосковья и новые форматы досуга. Например, "Онлайн-парки" открылись в восьми городах страны. Кроме того, оператор поддерживает популярные столичные события.