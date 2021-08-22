Завершены основные работы по благоустройству территории возле станции БКЛ "Зюзино"

09:31
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Основные работы по благоустройству территории у станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Зюзино" завершены, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать эту территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. В зону благоустройства в прошлом году вошла улица Каховка, в этом году к ней добавили участок улицы Перекопской от пересечения с Каховкой до Севастопольского проспекта", – заявил он.
По словам Бирюкова, на этих улицах было обновлено асфальтобетонное покрытие, убраны под землю воздушные кабели и обустроены парковочные карманы. Вдоль дороги к станции были установлены 125 фонарей с энергоэффективными светильниками и новые удобные лавочки. Кроме того, специалисты провели комплексное озеленение территории.
"Озеленение играет очень важную роль в благоустройстве общественных пространств. На территории возле станции метро сохранили все зеленые насаждения и выполнили необходимые мероприятия по уходу за ними, дополнительно обустроили 64 тысячи квадратных метров газона и высадили 24 тысячи кустарников", – отметил Бирюков.
Также вице-мэр уточнил, что в настоящее время специалисты завершают обновление двух детских площадок на Перекопской улице. Оно включает себя установку новых игровых элементов и травмобезопасное каучуковое покрытие земли.
Ранее в Москве специалисты завершили благоустройство территории возле станции "Народное ополчение" Большой кольцевой линии метро. На улице Демьяна Бедного отремонтировали и заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, обновили тротуары, организовали около 200 парковочных мест для автомобилей и велопарковку.
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