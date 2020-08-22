ГЭС-2 на Болотной набережной станет современным Домом культуры

16:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Закрытую для москвичей ГЭС-2 на Болотной площади преобразуют в современный Дом культуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она была построена в 1904-1908 годах. Архитектурный облик здания изменялся на протяжении всего XX века. Она работала до 2006 года, пока ее не закрыли из-за износа оборудования. В 2009 году здание ГЭС-2 вошло в список объектов культурного наследия регионального значения.
В 2014 году ее приобрел фонд современной культуры V-A-C. На первом этапе запланированных работ необходимо было очистить площадку от поздних пристроек, а также застроить большие залы дополнительными перекрытиями. Планируется восстановление исходной планировки, а также модернизация имеющихся площадок.
Специалисты усилили конструкции здания и при этом сохранили внешний вид несущих металлических ферм, сводов, лестничных маршей и ограждений лестниц. Два больших открытых зала внутри были восстановлены. Планируется, что над зданием будет возвышаться башенка с часами.
Главный архитектор проектного бюро "Апекс" Анастасия Надеева подчеркнула, что специалистам пришлось перестраивать подвал, который имелся в здании. Создание подземной части здания она назвала одним из самых сложных этапов в работе.
"Минус первый этаж будет выставочным. Здесь планируется выставлять экспонаты, которым вреден дневной свет. Перенос коммуникаций и технических помещений на минус второй этаж поможет сохранить максимальное количество пространства наверху свободным для демонстрации экспонатов", – рассказала Надеева.
Сообщается, что при реализации проекта сохранили не только те элементы, которые входят в предмет охраны памятника, но и иные детали и конструкции, которые имеют историческую ценность. Так, в центральном нефе сохранили историческую лестницу, которая соединяет четыре этажа. Ей смогут пользоваться будущие посетители.
Помимо этого, рядом с ГЭС восстановили помещения конца XIX века, в которых разместят комплекс "Своды". Общая их площадь составляет 2 тысячи квадратных метров. Надеева рассказала, что раньше это было частью комплекса старинных винных хранилищ.
"Там разместятся мастерские для художников по металлу, дереву, текстилю, фото- и медиалаборатории, студия звукозаписи,а также будет находиться пекарня", – сообщила Надеева.
Она добавила, что здание будет перекрашено в новый цвет. Она объяснила это тем, что у ГЭС-2 не было постоянного цвета, за XX век его часто меняли. Так, трубы здания будут окрашены в насыщенный синий цвет. Высота каждой из них составляет 74 метра. Четыре трубы будут участвовать в заборе и фильтрации воздуха.
Сообщается, что после реконструкции в здании разместят выставочные площади, мастерские художников и иные творческие мастерские, а также библиотеку. Помимо этого, в комплекс бывшей ГЭС-2 войдет концертный зал, образовательные классы, фотолаборатория, ресторан, кафе, магазин и пекарня.
Новый Дом культуры рассчитан на 2 тысячи посетители. В учреждении смогут работать 300 сотрудников. Помимо этого, на его территории появится двухуровневая подземная парковка на 207 мест. По землей также появятся технические помещения для реставрации и хранения экспонатов.
Территория вокруг ГЭС-2 будет озеленена. Вокруг здания высадят 620 деревьев и 80 тысяч кустарников. Однако главной визитной карточкой Дома культуры станет стеклянная крыша, которая существовала у прежнего здания. На кровле планируется разместить солнечные батареи, которые частично обеспечат здание электроэнергией.
"Солнечные панели являются частью покрытия и встроены между двумя слоями стекла. По сути, это такая пленка. При проработке проекта рассматривалось несколько вариантов", – отметила Надеева.
Она добавила, что при разработке планировалось создать такую систему, которая бы и генерировала энергию, и при этом пропускала естественный цвет. Помимо этого, здание будет оборудовано сантехникой, направленной на минимизацию потребления воды. Также из соображений экологии возле здания оборудуют велопарковки для желающих добраться до Дома культуры с помощью этого транспортного средства.
В проектировке здания не предусмотрено четкого разделения на этажи. На некоторых участках центрального нефа высота между полом и потолком составит 23 метра для размещения крупных инсталляций. Весь комплекс оснастят 30 лифтами и подъемными платформами.
Надеева сообщила, что все здание будет заполнено разноуровневыми участками, перекрытиями и платформами.
"Этажи будут связаны между собой живописными путями, открытыми лестницами. Это позволит рассматривать экспозиции с разных точек", – рассказала Надеева.
Генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика подчеркнула, что в основу деятельности нового Дома культуры будет заложена идея производства культуры и ее осмысленного потребления. Она отметила, что каждый в этом здании сможет реализовать свой творческий потенциал.
"Пространства для выставок, перформативных и просветительских программ, библиотека, магазин, кафе и ресторан, корпус для резиденций, студии и мастерские для художников будут функционировать сообща и взаимосвязанно, питая город энергией искусства и культуры", – отметила Мавика.
Она подчеркнула, что ГЭС-2 не будет музеем или архивом. Его реставрируют не с целью сбора или демонстрации искусства, а для организации платформы для создания культуры творческими людьми.
"В России таких аналогов нет, это первый подобный объект, уникальный. Это пространство, которое объединит множество функций. Здесь будут и студии художников, где они смогут работать продолжительное время, и офисные помещения фонда, и выставки, и мастерские в здании "Cводов". Такой единый организм. Основная идея проекта состоит в том, что раньше здесь производили энергию, а сейчас производят искусство", – рассказала Мавика.
Ранее стало известно, что на Аллее космонавтов на ВДНХ будет отреставрирован памятник "Солнечная система". Сообщалось, что монумент не раз подвергался вандализму, а в 2020 году он потерял большую часть элементов.
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