14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил почетных реставраторов Москвы, сообщает Агентство "Москва".
Он вручил нагрудные знаки Елене Антоновой, Александру Иванову и Александру Урбанскому. Они получили награды за многолетнюю плодотворную работу в области реставрации и за большой вклад в сохранение объектов культурного наследия Москвы.
Собянин отметил, что обычно церемонию награждения проводят весной, однако ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
"Пользуясь сегодняшним случаем, позвольте это сделать с большим удовольствием", – заявил Собянин.
Ранее глава города осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых. Она находится в Волховском переулке Басманного района. Собянин рассказал, что в рамках программы "Рубль за квадратный метр" было отреставрировано 20 объектов.
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