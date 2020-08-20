Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил почетных реставраторов Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Он вручил нагрудные знаки Елене Антоновой, Александру Иванову и Александру Урбанскому. Они получили награды за многолетнюю плодотворную работу в области реставрации и за большой вклад в сохранение объектов культурного наследия Москвы.

Собянин отметил, что обычно церемонию награждения проводят весной, однако ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

"Пользуясь сегодняшним случаем, позвольте это сделать с большим удовольствием", – заявил Собянин.

Ранее глава города осмотрел итоги реставрации городской усадьбы Матвеевых. Она находится в Волховском переулке Басманного района. Собянин рассказал, что в рамках программы "Рубль за квадратный метр" было отреставрировано 20 объектов.