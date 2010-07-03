Машины пятерых водителей по пять раз эвакуировали за неправильную парковку

Машины пятерых нарушителей правил парковки эвакуировали по пять раз с начала года.
"Авто были припаркованы с нарушением правил на Пресненской набережной, Новоясеневском проспекте, улице Верхние Поля. В большинстве случаев эти автомобили перемещали с одних и тех же мест", – говорится на сайте "АМПП".
Ранее сообщалось, что автомобилисты после обновления мобильного приложения "Парковки Москвы" теперь могут исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Например, поменять номер машины, если прежний был указан неправильно. Кроме того, те, кто забыл продлить парковку, смогут доплатить и изменить время ее завершения. Любые поправки можно внести до конца суток.
В столице с начала года 86 процентов водителей оплатили эвакуацию автомашины со скидкой. Оплатив эвакуацию авто перед тем, как забрать его со спецстоянки, можно получить скидку 25 процентов на стоимость перемещения авто и оплату его хранения на спецстоянке.
Департамент транспорта поощрит добросовестных водителей
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