Анастасия Ракова: городская клиническая больница № 1 им Пирогова отмечает 220-летие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова исполнилось 220 лет. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, "Первая градская" является одной из крупнейших клиник в столице. В больнице получают стационарную помощь более 60 000 человек в год.
"Высочайший профессионализм коллектива и современные технологии позволяют эффективно оказывать помощь даже в самых сложных случаях. "Первая градская" больница – центр разработки инновационных методик диагностики и лечения, которые затем внедряются в общегородскую медицинскую практику", – сказала Ракова.
Заммэра города поведала, что медучреждение также является базой для кафедр медицинских вузов. Врачи больницы учат студентов индивидуальному подходу к каждому пациенту, популяризируют применение передовых технологий. На базе учреждения работают семь университетских клиник.
В честь юбилея больницы в Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка, на которой представлена история создания больницы и основные этапы ее развития. Кроме того, в честь юбилея больницы Главархив вместе с медучреждением представить онлайн-выставку в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".
Ранее сообщалось, что трем новым детским поликлиникам в районах Кунцево, Савеловском и Войковском присвоили адреса. Представитель мэрии рассказал, что учреждения рассчитаны на 320 посещений в смену. Они будут оборудованы новейшим медицинским оборудованием, а также лифтами и пандусами для маломобильных посетителей.
Анастасия Ракова: Первая Градская больница отмечает юбилей – 220 лет
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