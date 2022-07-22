Московские парки открыли кружки и секции для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До конца лета дети смогут посетить различные мастер-классы, уроки и тренировки, которые подготовили столичные парки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Творческие, образовательные и спортивные программы для детей проходят в 25 московских парках. Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка", – рассказала заммэра.

Так, в Измайловском парке маленьких горожан приглашает на курс актерского мастерства студия "Юный артист", а кружок "Увлекательная наука" организует для детей опыты по химии и физике. На уроках по конструированию ребят научат собирать конструктор. Также гости смогут попробовать себя в рисовании акварелью, гуашью и масляными красками.

Обучиться брейк-дансу и хип-хопу можно будет на бесплатных мастер-классах в Гончаровском парке. Занятия проведут победители всероссийских и международных состязаний. Присоединиться к мастер-классам можно будет гостям от 4 до 18 лет. Потребуется предварительная регистрация.

Поиграть в футбол приглашает сквер по Олонецкому проезду. Там ждут горожан от 3 до 6 лет. Проведут тренировки с детьми специалисты международной футбольной школы "Юниор". Играть в футбол можно будет научиться и в парке "Северное Тушино". Москвичей ждут по вторникам с 15:30 до 19:00 и по четвергам с 16:00 до 17:30.

Различные активности и мастер-классы также будут проходить:

в Воронцовском парке (тренировки по зумбе, китайский язык, программирование, мастер-классы по барабанам);

в парке "Кузьминки" (занятия по йоге, уроки рукоделия, курсы подготовки к школе);

в парке имени Лужкова (развивающие занятия для малышей от 2 лет);

в Московской усадьбе Деда Мороза (литературный кружок, арт-студия, клуб помощников волшебника, творческая мастерская);

в Таганском парке (более 20 кружков и секций для детей разного возраста);

в саду "Эрмитаж" (детские студии и клубы);

в саду имени Баумана (детские клубы и студии);

в Парке Горького (Зеленая школа);

в парке 50-летия Октября (школа скейтбординга, зумба);

в Перовском парке (степ, театральная и вокальная студии, робототехника, кружок дизайна).