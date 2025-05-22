Московские ветеринары расскажут об уходе за питомцами на фестивале "Лапки"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные ветеринары расскажут о правильном уходе за питомцами, заботе об их здоровье и безопасности на фестивале "Лапки", который пройдет в парке "Ходынское Поле" 24 и 25 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В оба дня в лектории гостей будут ждать эксперты государственной ветеринарной службы Москвы. 24 мая они проведут лекцию об ответственном обращении с животными. Главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными комитета ветеринарии столицы Павел Бегичев расскажет, как нужно выгуливать собак и что делать при нарушении правил.

"В городе действуют четкие правила выгула собак. Они едины как для крупных, так и для миниатюрных пород. Обязанность владельца – обеспечить во время прогулки безопасность людей и животных. Для этого необходимо, чтобы хозяева питомцев знали и соблюдали эти правила", – указала пресс-служба комитета.

Лекция-дискуссия о помощи питомцам во время путешествий пройдет 25 мая. Врач Тушинской ветеринарной клиники Анна Шляхтина расскажет, какие документы нужны для животных в поездку. Также гости узнают о трудностях, которые могут появиться в отпуске с питомцами.

Ранее фестиваль "Лапки" и "ВФокусе Mail" провели опрос и узнали, какой досуг выбирают владельцы домашних животных и как проявляют заботу о них. Респонденты по-разному проводят время со своими питомцами. 35% человек выбирают отдых дома, 24% – игры, а прогулки – 17%. Реже всего хозяева смотрят кино со своими животными – 6%, а также дрессируют и путешествуют по 4%.

