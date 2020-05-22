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17:56

Парковку на проспекте Академика Сахарова закроют для автомобилистов 24–25 мая

город авто парковки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим работы парковки на проспекте Академика Сахарова изменится 24–25 мая, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В связи с проведением ремонтных работ парковка со шлагбаумом, расположенная по адресу: проспект Академика Сахарова, дом № 9 – дом № 11, будет временно недоступна с 09:00 24 мая до 08:59 25 мая", – говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили принять во внимание данную информацию и составлять свои маршруты заранее. Полный список платных городских парковок можно посмотреть на сайте parking.mos.ru и в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Ранее в Москве запустили удаленное продление парковочного разрешения и абонемента на парковку со шлагбаумом на июнь.

Оформить разрешение можно через портал mos.ru. Срок рассмотрения соответствующей заявки – 6 дней. При этом абонемент на парковку со шлагбаумом можно купить или продлить на сайте parking.mos.ru.

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