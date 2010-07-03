Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:01

Новые пешеходные зоны появятся в Москве этим летом

город Мой район благоустройство

18:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые пешеходные зоны обустроят летом на востоке и в центре столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Как уточнили в ЦОДД, после завершения работ горожане смогут гулять в новых пешеходных зонах на набережной Шитова и улице Школьной. Они появятся в рамках программы по благоустройству территорий ЦАО и ВАО.

На Школьной улице зону для прогулок шириной более 20 метров организуют на участке от дома № 48 до улицы Большой Андроньевской. Для комфорта пешеходов на соседних улицах также расширят тротуары. В частности, средняя ширина тротуаров на Большой Андроньевской, Добровольческой и Рогожском Валу вырастет вдвое – с двух до четырех метров. Также установят пять навигационных стел.

На примыкающей к Черкизовскому пруду набережной Шитова ширина пешеходной зоны составит семь метров. В ходе работ там установят семь стел навигации, обустроят беговые дорожки, места отдыха, спортивную зону и игровые площадки для детей.

По информации ЦОДД, когда на участке набережной Шитова создадут пешеходную зону, проезд к дому № 6А на Халтуринской улице сохранится, как и проезд на улицу Малую Андроньевскую и подъезд к домам.

Ранее сообщалось, что в Лианозове обустроят новую пешеходную зону. Новое пространство появится между районным парком культуры и отдыха и лесом. Закончить работы планируют в августе 2019 года.

Читайте также

город Мой район благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика