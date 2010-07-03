Новые пешеходные зоны появятся в Москве этим летом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые пешеходные зоны обустроят летом на востоке и в центре столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Как уточнили в ЦОДД, после завершения работ горожане смогут гулять в новых пешеходных зонах на набережной Шитова и улице Школьной. Они появятся в рамках программы по благоустройству территорий ЦАО и ВАО.

На Школьной улице зону для прогулок шириной более 20 метров организуют на участке от дома № 48 до улицы Большой Андроньевской. Для комфорта пешеходов на соседних улицах также расширят тротуары. В частности, средняя ширина тротуаров на Большой Андроньевской, Добровольческой и Рогожском Валу вырастет вдвое – с двух до четырех метров. Также установят пять навигационных стел.

На примыкающей к Черкизовскому пруду набережной Шитова ширина пешеходной зоны составит семь метров. В ходе работ там установят семь стел навигации, обустроят беговые дорожки, места отдыха, спортивную зону и игровые площадки для детей.

По информации ЦОДД, когда на участке набережной Шитова создадут пешеходную зону, проезд к дому № 6А на Халтуринской улице сохранится, как и проезд на улицу Малую Андроньевскую и подъезд к домам.

Ранее сообщалось, что в Лианозове обустроят новую пешеходную зону. Новое пространство появится между районным парком культуры и отдыха и лесом. Закончить работы планируют в августе 2019 года.