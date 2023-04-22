Неэффективно используемые участки на проспекте Мира реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

На проспекте Мира решили реорганизовать неэффективно используемые участки по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Проект КРТ состоит из смежных зон общей площадью более пяти гектаров, расположенных на проспекте Мира, улице Бажова и в Будайском проезде", – цитирует его пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Участки располагаются недалеко от станции "Ростокино" Московского центрального кольца (МЦК). Сейчас там располагаются склады и заброшенные объекты.

В реализацию проектов планируют инвестировать более 20 миллиардов рублей. При этом в бюджет города ежегодно будет поступать более миллиарда рублей.

На месте заброшенных построек появятся общественно-деловое здание, технопарк, офисы, магазины и точки общественного питания, сообщили в столичном департаменте городского имущества. Помимо этого, там построят гостиничный комплекс.

До этого стало известно, что по программе КРТ реорганизуют три участка бывшей промзоны Огородный проезд. Там построят свыше 192 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости, в том числе ФОК, гостиницу, базу коммунальных служб и скалолазный центр.

