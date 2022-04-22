Фото: портал мэра и правительства Москвы
Два жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Соколиная Гора, сообщает пресс-службе департамента строительства.
По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, здания возведут на проспекте Буденного, владении 47Б/1. В настоящее время идет разработка котлована. Ввести корпуса планируется в 2023 году.
Жилые корпуса построят по индивидуальному проекту. Их соединит подземная автостоянка. В доме предусмотрено 206 квартир – 70 однокомнатных, 92 двухкомнатных и 44 трехкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным столичными властями.
Квартиры будут располагаться со второго этажа, на первом разместятся нежилые помещения. Это могут быть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части корпусов расположится колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.
В зданиях установят грузопассажирские лифты, которые будут оборудованы визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будет в один уровень с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками и маломобильные граждане смогут без посторонней помощи попасть в подъезд.
Новостройки оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.
Придомовую территорию благоустроят. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, газоны и цветники, деревья и кустарники. Также там оборудуют плоскостную парковку.
Ранее сообщалось, что свыше 7 000 москвичей из программы реновации получат квартиры в 16 новостройках на юге Москвы. Дома располагаются в Восточном Бирюлеве, Западном Бирюлеве, Даниловском, Москворечье-Сабурове, Нагатинском Затоне, Нагорном, Царицыне, Южном Чертанове. В настоящий момент под заселение уже передали 12 домов.
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