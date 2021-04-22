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Город

17:00

Бизнес-парк с апартаментами построят в ТиНАО

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бизнес-парк с апартаментами в ТиНАО возведут за счет инвестора, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство первой очереди бизнес-парка с апартаментами в ТиНАО. Объект возведут в деревне Дудкино поселения Мосрентген за счет инвестора. Срок действия разрешения – до 22 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Разрешение позволит застройщику ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Дудкино" приступить к работе. Уточняется, что в корпусах 1.1, 1.2 и 1.3 общей площадью 73,2 тысячи квадратных метров разместятся апартаменты и встроенные офисные помещения.

Также на прилегающей территории появится общественная зона с местами для отдыха, спортивные и детские площадки, гостевые парковки.

Ранее стало известно, что власти Москвы разрешили строительство частных домов на шести земельных участках в ТиНАО. Общая площадь данных участков составляет 0,87 гектара. Они будут выставлены на торги под строительство объектов индивидуального жилья.

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