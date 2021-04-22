Четыре частных дома построят на шести земельных участках в ТиНАО

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Власти Москвы разрешили строительство частных домов на шести земельных участках в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии Москвы по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заместителем мэра Москвы Андреем Бочкаревым, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу поселение Кленовское, деревня Товарищево, ТАО", – говорится в сообщении.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что общая площадь шести земельных участков составляет 0,87 гектара. Они будут выставлены на торги под строительство объектов индивидуального жилья. Общая поэтажная площадь объектов индивидуального жилищного строительства, которые могут быть размещены на этих земельных участках, составляет около 3 500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ипотечные кредиты, предоставляемые на индивидуальное жилищное строительство, начнут выдавать в России в этом году. Предполагается, что процентная ставка на строительство частных дом будет выше, чем обычно. Хуснуллин уточнил, что уже были организованы переговоры с главой Сбербанка Германом Грефом и ЦБ.