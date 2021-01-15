Четыре участка в трех округах Москвы внесут в перечень на предоставление москвичам под ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Четыре участка в трех административных округах столицы планируется внести в перечень на предоставление москвичам под индивидуальное жилищное строительство. Об этом Агентству "Москва" заявили представители Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, одобрила включение четырех земельных участков в перечень территорий, планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство", – сообщили представители ведомства.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что на участке в 0,14 гектара в САО можно разместить объект индивидуального жилищного строительства суммарной поэтажной площадью 707 квадратных метров. На участках в ВАО площадью 0,12 и 0,15 гектара можно будет разместить объекты ИЖС суммарной поэтажной площадью от 601 до 750 "квадратов".

Кроме того, на участке в ТиНАО площадью 0,13 гектара можно возвести объект ИЖС суммарной поэтажной площадью 543 квадратных метра. Сейчас все названные участки свободны.

Ранее 12 нежилых помещений были выставлены на торги в Москве. Глава департамента Иван Щербаков сообщил, что инвесторы часто предпочитают продажу объектов без объявления цены.