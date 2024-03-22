Ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве 27–29 сентября

Фото: скриншот видео youtube.com/Cosmoscow Art Fair

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в Москве во второй половине сентября, с 27-го по 29-е число, сообщили в пресс-службе проекта. Уточняется, что это 12-й по счету показ.

По словам директора – основателя ярмарки Маргариты Пушкиной, организаторы в этот раз расширили совет выставки. В него вошли эксперты-практики арт-рынка Ольга Темникова и Елена Селина, а также искусствовед, руководитель отдела новейших течений Государственной̆ Третьяковской̆ галереи Ирина Горлова. Пушкина также добавила, что зрителям планируют анонсировать новую секцию.

"Существование и развитие Cosmoscow утверждает ценность произведений современного искусства. Благодаря в том числе и экспертному отбору ярмарка предоставляет возможность показать свою деятельность лучшим галереям, которые открывают новые имена, а порой переворачивают устойчивые представления о, казалось бы, известных художниках", – привели в пресс-службе слова Горловой.

Галереи распределят по секциям в зависимости от специализации. Так, базу отнесут к собственным выставочным пространствам, контур получит формат шоу-рума или онлайн-платформы, тираж включит в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а дизайн – пространство с коллекционным дизайном.

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