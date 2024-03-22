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22 марта, 14:44

Город

"Дом приматов" в Московском зоопарке будет закрыт 25 марта

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

"Дом приматов" в Московском зоопарке не будет работать в понедельник, 25 марта. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале зоосада.

"25 марта по техническим причинам будет закрыт павильон "Дом приматов". Приносим свои извинения за неудобства", – отмечается в публикации.

В августе прошлого года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Малютку назвали Катюшей. В конце февраля ей исполнилось шесть месяцев, она получила в подарок морковку. В большой вольер Катюшу выпустили в начале марта. Теперь ее могут увидеть все желающие.

Москвичам показали новые кадры с пандой Катюшей

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