Строительство детсада на юге Москвы завершится осенью 2024 года

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

Детсад на 95 мест с эксплуатируемой кровлей на юге столице планируют достроить осенью этого года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что одноэтажное здание общей площадью около 900 квадратных метров рассчитано для пребывания там детей от двух до семи лет. На крыше здания появится плейхаб, игровая зона займет 327 "квадратов", уточнил он.

По его словам, по периметру игрового пространства установят прозрачное ограждение высотой 2,4 метра, чтобы дети могли безопасно гулять. Дошкольное учреждение возводится по адресу улица Автозаводская, участок 26/1.

По данным застройщика, здание соцобъекта полностью возведено, также сделано утепление внешних стен. Детсад готов к отделочным работам и благоустройству игровых зон.

Помимо этого, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что строительство социнфраструктуры – один из приоритетов городской политики. По ее словам, в столице на одну тысячу жителей должно быть от 105 до 124 мест в школах и от 46 до 63 мест – в детсадах. Нормативы утверждают раз в несколько лет, поэтому при необходимости есть возможность их подстроить под текущую ситуацию, заключила она.

Ранее Бочкарев рассказывал, что девелопер построит и передаст городу детсад на 100 мест в Даниловском районе. Разработка проектной документации должна быть закончена до конца 2027 года, уточнил он.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин указал, что застройщик должен ввести объект в эксплуатацию до 2030 года.

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