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09:09

Возможность оплаты парковки появилась в приложении "Метро Москвы"

городпарковкитехнологии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В приложении "Метро Москвы" появилась возможность оплатить парковку. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме и позволяет оплатить столичную уличную парковку.

Заммэра столицы Максим Ликсутов подчеркнул, что новая опция станет частью единого удобного цифрового инструмента, позволяющего пассажирам с комфортом использовать возможности транспортной системы столицы, который создается по решению Сергея Собянина.

"Запуск оплаты парковок в приложении "Метро Москвы" поможет пассажирам метро, которые иногда используют автомобиль, сэкономить свое время. Построить любой маршрут, купить билет на автобус дальнего следования, оплатить проезд, а теперь и парковку можно в одном удобном приложении", – пояснил заммэра.

В Дептрансе столицы напомнили, что приложение "Метро Москвы" также позволяет удаленно покупать любые билеты на "Тройку", оплачивать проезд с Face Pay, а также использовать виртуальную транспортную карту.

Ранее сообщалось, что в приложении "Метро Москвы" появилась возможность покупать билеты на междугородние и международные рейсы автобусов. Новая опция добавлена благодаря переводу городских автовокзалов в инфраструктуру метро.

В столичном Дептрансе рассказали о новом удобстве "Тройки"

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