За три месяца в Москве выявили более 40 хостелов в жилых домах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 40 незаконных хостелов в жилых домах выявили сотрудники Мосжилинспекции по обращениям горожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инспекторы проверили 207 квартир. По 7 квартирам был установлен факт незаконного предоставления гостиничных услуг. Собственники получили предписания. По 34 квартирам уже имелось соответствующее решение судов. Исполнение судебных решений будут контролировать судебные приставы.

Уточняется, что больше всего обращений в Мосжилинспекцию отправили жители районов Замоскворечье и Тверской Центрального административного округа.

Ранее столичные следователи начали проверку после жалоб на организацию незаконных хостелов для мигрантов на юго-западе и севере Москвы. По словам местных жителей, в одной комнате проживает до 15 человек.

С 1 октября в России вступил в силу запрет на размещение хостелов в квартирах жилых домов. Для приема гостей владельцы мини-гостиниц должны перевести помещение в коммерческую недвижимость и сделать в него отдельный вход. Кроме того, для этого необходимо получить согласие большей части собственников квартир.

