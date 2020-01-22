Станцию МЦД-1 Лобня реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Станцию маршрута МЦД-1 "Белорусско–Савеловский" Лобня планируют реконструировать. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в ходе реализации второго этапа проекта Московских центральных диаметров на станции обновят три пассажирские платформы. Кроме того, проектом предусмотрено создание распределительного зала с зоной ожидания.

Станция Лобня располагается на Савеловском направлении Московской железной дороги. В силу расположения она очень популярна среди населения, поскольку в Центральном районе города Лобни проживает почти 90 тысяч человек.

К открытию движения на МЦД на станции уже обновили навигацию, установили погодные модули и удобные лавочки с урнами. В случае экстренных ситуаций пассажирам доступны стелы вызова оперативных служб.

Ранее в столице стартовал краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры". На специальной платформе пользователям предоставили возможность поучаствовать в программе улучшения МЦД. Предложения принимаются до 30 января.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Суммарно на МЦД-1 и МЦД-2 открылись 57 станций, причем 19 из них интегрированы с Московским метрополитеном.

