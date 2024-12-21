Старый и Новый Арбат украсили в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Старый и Новый Арбат украсили к новогодним праздникам в рамках проекта "Зима в Москве". Жители и гости столицы могут увидеть рождественские огни, экзотические деревья, необычные арт-объекты и фотозоны с экспонатами, сообщается на портале мэра и правительства города.

Историческую улицу Арбат оформили в концепции "Теплые традиции". Все украшения выдержаны в классической новогодней палитре.

"В нашем проекте особое внимание уделяется пряже, которая используется для создания абажуров и елочных шаров. Эти элементы, выполненные вручную, наполняют пространство теплом и уютом, символизируя заботу и любовь, которые мы дарим друг другу в праздничные дни, напоминают о том, как важно проводить время с близкими и создавать праздник вместе", – рассказала руководитель компании, которая занималась проектом на Арбате, Мария Герман.

Две стороны Нового Арбата поделили на тематические зоны. Правая стала зимним арт-пространством с инсталляциями в виде гигантских новогодних шаров, подарков и медведя. Также там появились двухэтажный сад из хвойных и вечнозеленых деревьев и сизые ели с гирляндами и крупными елочными игрушками.

На второй стороне пешеходы могут попасть в зону Арктики и Антарктики. Она выполнена из ледяных глыб, между которыми установлены светящиеся фигуры белых медведей и пингвинов. Также на левой стороне парят ретроавтомобили, среди которых "Волги" и "Запорожцы".

Вместе с тем на Новом Арбате заработает павильон чая и сладостей, созданных участниками проекта "Сделано в Москве". Он будет напоминать коробку конфет "Москва". Кроме того, здесь откроется тематическая зона проекта "Московское чаепитие".

В общей сложности в этом году в Москве установлено свыше 4,5 тысячи световых конструкций и около тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами.

Кроме того, более 600 праздничных плакатов, выполненных в стилистике проекта "Зима в Москве", появились в городе в преддверии праздников. Так, на цифровых билбордах и афишных стендах демонстрируются тематические видеоролики.

