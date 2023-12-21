Первый в РФ парк по мотивам мультсериала "Фиксики" откроется в 2024 году

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Первый в РФ парк семейного отдыха по мотивам мультсериала "Фиксики" заработает в январе 2024 года на территории Центрального детского магазина на Лубянке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора группы компаний "Рики" Юлии Немчиной, целевая аудитория нового пространства будет совпадать с аудиторией "Фиксиков". Площадь парка составит около 2 тысяч квадратных метров.

На новой площадке для семейного отдыха сделают тематический парк с аттракционами, интерактивными играми и лабиринтами. Также там будут проводить детские мероприятия, мастер-классы и дискотеки. Развлекательная часть будет сочетаться с образовательной.

"Более того, нам удалось создать несколько уникальных локаций, которые, используя традиционные механики – прыгать, бегать, лазать и вести активный отдых, также рассказывают, например, об устройстве лазеров, о силе тока и так далее", – отметил гендиректор "Фиксипарка" Олег Гомбожапов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на ВДНХ построят новый комплекс ЭКСПО. Кроме того, там появятся и другие новые объекты для отдыха и развлечений. Мэр пообещал, что Москва продолжит поддерживать главные проекты в сфере туризма, в том числе фестиваль "Московские сезоны" и сервис для организации путешествий Russpass.

До этого стало известно, что три экстремальных и два семейных аттракциона построят в столичном парке "Остров Мечты" в декабре. Там появится цепочная карусель, высота которой составит 32 метра.

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