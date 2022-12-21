Станцию "Потапово" Сокольнический линии метро Москвы планируют открыть в 2024 году

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Специалисты продолжают вести работы по продлению Сокольнической линии столичного метрополитена. На строящийся станции "Потапово" приступили к монтажу инженерного оборудования, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время на объекте завершаются работы по сооружению котлованов. Возводятся основные монолитные конструкции, а также верхнее строение пути. Метростроители приступили к монтажу инженерного оборудования", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что строительная готовность станции оценивается в 60%, ее планируют открыть в 2024 году.

Глава Стройкомплекса добавил, что для выноса инженерных коммуникаций строятся развязки на участке дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны.

Ранее Бочкарев отмечал, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией в московском метро. По его словам, минимизировать потери тепла поможет дополнительное утепление вестибюлей, система наружного обогрева водосточной системы, а также использование двойных стеклопакетов на путевых стенах.

До этого глава Стройкомплекса рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров.

Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.



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