Более 500 пунктов для сдачи новогодних елок организуют в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 500 пунктов для утилизации новогодних елок откроют в Москве в рамках акции "Елочный круговорот" в 2021 году. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"В 2020 году было организовано 416 пунктов приема елок, а в 2021 году в Москве будет организовано более 500 пунктов сбора елок акции "Елочный круговорот", точное количество площадок будет определено в ближайшее время. Сама акция начнется 2 января и продлится до 20 января", – сказал Кульбачевский.
Он добавил, что в текущем году москвичи в рамках акции сдали на переработку более 50 тысяч елок. По его словам, такие показатели превысили почти в два раза значения прошлого года.
Основная цель акции – это привлечь внимание к теме раздельного сбора мусора, а также научить горожан правильно утилизировать новогодние ели. Собранные деревья перерабатывают для дальнейшего производства грунта, а также для оборудования вольеров для животных и создания экологических троп.
Накануне в Москве открылись елочные базары. Всего в городе работают более 200 точек, в ассортименте имеются отечественные и зарубежные деревья. Также елку можно заказать и на онлайн-базаре.
Елочные базары открылись в Москве
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