Движение по трассе М10 "Россия" в районе деревни Дурыкино временно перекроют в ночные часы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Движение транспорта перекроют на 46-м километре трассы М10 "Россия", в районе деревни Дурыкино в ночные часы с 22 по 27 ноября, сообщает Агентство "Москва".

Там будут проводиться работы по монтажу блока пролетного строения в рамках строительства ЦКАД. Ограничения продолжительностью не более 30 минут будут вводить в период с 0:00 до 5:00.

ФКУ "Упрдор "Россия" принесло извинения за временные неудобства и попросило учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее на участке улицы Доватора в ЦАО Москвы ограничили движение транспорта по 20 февраля 2021 года. Меры необходимы для проведения работ на инженерных сетях. Для движения доступна одна полоса, на которой организовали приоритетное право проезда.