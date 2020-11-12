В Москве завершили ремонт дорог в рамках подготовки к зиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершились работы по текущему ремонту дорог, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Всего в городе отремонтировали 19,5 миллиона квадратных метров дорожных покрытий.

Заммэра подчеркнул, что ремонт завершился в установленный срок, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию. По его словам, ежедневно в работах были задействованы 9 тысяч человек и 6 тысяч единиц специализированной техники.

Бирюков рассказал, что одна из главных задач ремонта – убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, поскольку она может стать причиной аварий.

В этом году ремонт асфальтобетонного покрытия выполнили на участках МКАД, ТТК, Садового кольца, Ленинградского, Варшавского шоссе, Ленинского и Севастопольского проспектов, проспекта Мира, на всем протяжении Алтуфьевского и Коровинского шоссе, Большой Академической улице, Крылатской и Молодогвардейской улицах, Центральной аллее ВДНХ и на других значимых объектах.

Бирюков напомнил, что Тверской улице менее чем за двое суток заменили асфальт на участке 1,3 километра. Для этого специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки "единым ковром". Заммэра уточнил, что она позволяет за короткое время выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения.

Ранее Бирюков рассказал, что перевод сотрудников городских служб на удаленку не повлияет на качество услуг.