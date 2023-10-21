Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Светодинамический фонтан в "Царицыне" начали подготавливать к зиме, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаются от холодов и снегопадов спецконструкциями.

"Светодинамический фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" единственный в столице, который ежегодно в конце октября укрываем надувным куполом", – сказал Бирюков.

Специальный воздухоопорный купол состоит из восьми секторов, каждый из которых весит 400 килограммов. Для поддержки его формы круглосуточно работает вентилятор.

Бирюков добавил, что до начала прошедшего сезона фонтан в "Царицыне" капитально отремонтировали. Были полностью заменены все внутренние системы. Также был обновлен внешний вид сооружения.

По словам заммэра, специалисты заменили порядка 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля. Помимо этого, в рамках ремонта фонтана были установлены система видеонаблюдения и современная охранно-пожарная сигнализация.



До этого сообщалось, что в Москве начались работы по консервации фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Отмечалось, что промывку чаш, парапетов и коммуникаций осуществляют с использованием аппаратов высокого давления и специального моющего средства.

В Москве приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе