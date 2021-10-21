Кладбища в Москве будут работать в привычном режиме на нерабочей неделе

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Кладбища в Москве на нерабочей неделе будут работать в привычном режиме, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк РИА Новости.

При этом москвичей, особенно пожилого возраста и страдающих хроническими заболеваниями, попросили по возможности воздержаться от посещения мест с большим количеством посетителей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа всех предприятий и организаций на территории города, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.

При этом часть ограничений продолжит действовать и после 8 ноября. Так, для пожилых москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте.

