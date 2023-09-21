В Москве стартует новый сезон молодежного проекта "Бизнес-уик-энд"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Новый сезон проекта развития молодых предпринимателей "Бизнес-уик-энд" стартует в Москве 26 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на исполняющего обязанности главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Чиновник напомнил, что перед основным этапом проекта будущие предприниматели могут принять участие в преакселераторе и акселераторе. Подготовительный этап в этот раз будет состоять из 10 бесплатных бизнес-игр, последняя из которых пройдет в середине октября.

"На первом, ознакомительном этапе будущие предприниматели могут в экспресс-формате получить максимально полное представление о бизнесе и на основе этого интерактивного погружения решить, в каком направлении двигаться дальше", – пояснил Фурсин.

Отмечается, что занятия пройдут на базе ведущих российских вузов, в том числе РАНХиГС, МФЮА, РЭУ имени Плеханова, Российского университета транспорта и других. Первая бизнес-игра пройдет 26 сентября в 13:00 в РЭУ имени Плеханова в Стремянном переулке.

В рамках игры участникам нужно будет за полтора часа в близких к реальным условиям пройти все этапы становления бизнеса в первый год создания и занять определенную долю рынка. В итоге они получат навыки переговоров, командной работы и генерации бизнес-идей, а также смогут познакомиться с успешными столичными предпринимателями и их историями.

Ранее стало известно, что больше тысячи столичных предпринимателей подали заявки на участие в акселераторе "Академия инноваторов". Он предназначен для тех, кто создает или только планирует создать технологический стартап, и призван развить в участниках нестандартное мышление.



Более 180 тысяч москвичей стали участниками молодежного проекта "Бизнес-уик-энд"