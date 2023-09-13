Стартовал прием заявок на соискание экологических премий правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал прием заявок на соискание премий правительства Москвы в области экологии. Он продлится до 12 ноября, сообщает портал мэра и правительства города.

"Чтобы выстроить успешное сотрудничество с жителями в рамках экологической повестки, ежегодно организуем тематические премии. Они позволяют выявить интересные и перспективные проекты в области экологии, <...> оказать поддержку их авторам в реализации", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что сегодня в Москве работает одна из лучших в мире систем экологического мониторинга. Кроме того, в городе ежегодно растет количество зеленых территорий, расширяется список особо охраняемых зон.

По словам Бирюкова, интерес к экологическим премиям столичного правительства постоянно растет. Например, в прошлый раз было получено 157 заявок, что на 11% больше, чем до этого.

Отмечается, что ежегодно столичный департамент природопользования проводит два конкурса: в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий. За последние 10 лет их победителями стало больше 100 проектов.

Первый конкурс направлен на популяризацию экологического образования и экопросвещение. В нем могут принять участие частные компании, образовательные организации, журналисты и экологи. В рамках конкурса предусмотрено по две премии в четырех номинациях.

Второй же конкурс призван поддержать проектные организации, студентов и преподавателей профильных вузов, предлагающих инициативы по восстановлению и развитию зеленых зон города. В рамках него предусмотрено шесть премий, три из которых вручаются представителям образовательных учреждений.

Подробнее узнать условия конкурсов, ознакомиться с проектами победителей прошлых лет, а также подать заявку на участие можно на сайте проекта.

Ранее стало известно, что больше тысячи столичных предпринимателей подали заявки на участие в акселераторе "Академия инноваторов", предназначенном для тех, кто создает или только планирует создать технологический стартап. Прием заявок завершится 15 сентября.

