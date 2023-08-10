Москвичи выбрали лучшие проекты молодежного акселератора "Округа. Вузы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы проголосовали за лучшие проекты участников молодежной акселерационной программы "Округа. Вузы". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Для участии в голосовании эксперты отобрали 22 проекта. Предложения были сделаны в технологичных, творческих, патриотических, туристических и спортивных сферах.

"По результатам голосования отобрано 11 проектов для разных округов столицы. Их авторы получат поддержку при реализации своих идей. Еще один проект – "Интерактивные квест-экскурсии по районам Москвы" – удостоен Гран-при. Он войдет в линейку познавательных городских программ для молодежи", – заявила Сергунина.

Отмечается, что больше всего голосов набрал проект мероприятий по экологическому воспитанию "Экопруд Лосиноостровский". Среди победителей – проект иммерсивных представлений на историческую тематику "Настоящее прошлое" и проект школы мобильного кино "Твое кино".

Ранее московские школьники прошли предпрофессиональную подготовку в ведущих вузах России. Как уточнила заммэра Москвы Анастасия Ракова, молодые специалисты обучались по направлениям IT, космических исследований, журналистики, PR, экологии, здравоохранения и международных отношений.

Она выразила уверенность, что полученные школьниками навыки и опыт помогут им определиться с направлением своего развития и выбрать вуз для дальнейшего обучения.

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