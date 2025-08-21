Арт-объект в виде школьного рюкзака появился в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Арт-объект в виде школьного рюкзака открылся в Новопушкинском сквере около станции метро "Тверская" в Москве в преддверии Дня знаний. На церемонии выступил блогер и певец Ваня Дмитриенко.

Он выразил надежду на развитие программы мэра столицы "Моя школа", которая была запущена в прошлом году.

"Меня сюда позвали больше как человека, который может рассказать подросткам, сверстникам, студентам, наверное, даже родителям о том, какие есть зоны образования для детей", – сказал артист.

В рамках проекта специалисты делают школы современнее и функциональнее. В 2025 году к 1 сентября в городе заработает 51 обновленный учебный корпус, а со следующего года в Москве начнут реконструировать до 100 школ в год.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон". В трехэтажной школе на Филевском бульваре был обновлен фасад, специалисты заменили коммуникации, двери и окна, а также провели внутреннюю отделку и благоустроили территорию.

На пришкольной территории находится спортивное ядро, которое включает беговую дорожку, площадки для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола.