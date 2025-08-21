Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Московская канатная дорога подарит скидку в честь Дня флага России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Московская канатная дорога подарит скидку в честь Дня флага России. Об этом сообщила ее пресс-служба.

"Канатная дорога поздравляет гостей с праздником и запускает особую акцию: 22 августа 22% скидку на билет получает каждый, кто придет на прогулку с флагом России или в одежде цветов российского флага", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подарок можно получить только при покупке билета в кассе. Скидка не суммируется с существующими акциями и предложениями.

Ранее сообщалось, что празднование Дня флага России пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Посетители увидят световое шоу в белом, синем и красном цветах.

