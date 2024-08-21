Александр Сапронов проинспектировал ход благоустройства территории возле ТПУ "Ростокино"

Фото: Ольга Чуйко

Общественный инспектор СВАО по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Сапронов вместе с жителями Ростокина, муниципальными депутатами и представителями районной исполнительной власти проверили качество работ по благоустройству территории возле ТПУ "Ростокино", передает Агентство "Москва".

"Москва продолжает преображаться, становиться с каждым днем комфортнее для жизни и красивее. Очень скоро рядом с крупным транспортно-пересадочным узлом "Ростокино" откроется еще одна великолепная во всех смыслах зона для тихого и активного отдыха москвичей. Вместе с тем благодаря благоустройству этой территории возле станции "Ростокино" появится удобная дорожно-транспортная инфраструктура, соответствующая растущему пассажиропотоку. Отмечу, что этот масштабный проект, как и другие проекты благоустройства, был разработан на основании пожеланий москвичей. Судя по их отзывам, люди довольны выполненными работами и с нетерпением ждут открытия нового инфраструктурного пространства", – сказал Сапронов.

Проект реорганизации инфраструктурного пространства общей площадью 7,2 гектара охватил три участка. На двух из них ранее находились гаражи – Будайский проезд, дом 8 и территория между домом 202А по проспекту Мира и бывшим неработающим хлебозаводом.

Работы начались в 2023 году и на сегодняшний день практически завершены. Строители заменили асфальт на дорогах и в придомовых проездах, обустроили новые автопарковки и пешеходные тротуары, установили современные детские и спортивные многофункциональные площадки, оборудовали скейт-парк, зону для выгула и дрессировки собак.

В ближайшее время здесь проведут озеленение, после чего обновленное пространство станет доступно для москвичей. Проект благоустройства реализовывается с учетом пожеланий жителей Ростокина. На завершающей стадии Александр Сапронов пригласил людей вместе осмотреть территорию, выявить возможные мелкие недостатки для их оперативного устранения, высказать свои пожелания по поводу предстоящего озеленения.

Между тем благоустройство также проходит в Некрасовке. Там уже установили спортивные тренажеры, облагородили детские площадки. Пока их полностью не обустроили – еще не установили лавочки и урны, местами не постелили резиновое покрытие, но работы по благоустройству планируют завершить в ближайшее время.