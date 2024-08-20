Муниципальный депутат Булаева проверила ход благоустройства 11-го квартала Некрасовки

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Муниципальный депутат Майя Булаева проверила ход благоустройства в 11-м квартале района Некрасовка, передает Агентство "Москва".

"Взрослым понравилась зона для занятий спортом, но в то же время у местных жителей возникли вопросы по установке малых архитектурных форм. Например, на одной площадке стоят сразу три однотипных игровых объекта. При этом там нет ни одной песочницы. Их установят в скором времени", – сказала Булаева.

Здесь уже установили спортивные тренажеры, облагородили детские площадки. Пока их полностью не обустроили – еще не установили лавочки и урны, местами не постелили резиновое покрытие, но работы по благоустройству планируют завершить в ближайшее время.

Также муниципальный депутат побеседовала с местными жителями насчет озеленения территории. Они решили снова встретиться на объектах 5–6 сентября, к этому времени специалисты уже установят все резиновое покрытие и малые архитектурные формы, в том числе, как ожидается, и обещанные песочницы.

"Появятся лавочки, урны и частично начнут озеленение, в том числе компенсационного характера. Будем следить за тем, что происходит, и контролировать ход благоустройства", – добавила Булаева.

Ранее депутат Московской городской думы Лариса Картавцева встретилась с жителями района Лианозово. Там в II квартале 2025 года планируется масштабное благоустройство, которое затронет 39 дворовых территорий на площади 40,2 гектара. Жители Лианозова хотят видеть возле своих домов больше зелени, новые цветники и благоустроенные газоны.

