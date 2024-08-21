Семейный фестиваль "МамаПапаПати" пройдет в "Кузьминках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Семейный фестиваль "МамаПапаПати" пройдет в парке "Кузьминки" 24 августа. В рамках мероприятия состоятся конкурсы, мастер-классы для детей и активности для всей семьи.

Главным событием фестиваля станет забег "Ползунки наперегонки" для детей от шести месяцев до одного года. При этом дети постарше смогут проявить себя в эстафетах и спортивных мастер-классах.

Кроме того, для гостей фестиваля пройдет арт-показ "Счастливые животики", в котором сможет поучаствовать каждая будущая мама. В парке также организуют парад колясок, участие в котором примут более 500 человек.

На сцене выступят музыкальные коллективы и театры с интерактивными спектаклями. В парке пройдет семейный конкурс костюмов "Народы России", в котором папы и дети продемонстрируют костюмы, отражающие историю их семьи.



В рамках мероприятия будут работать 8 интерактивных площадок. В списке активностей – мастер-классы по гончарному мастерству, игре на музыкальных инструментах, школа мам с лекциями и консультациями, выставка товаров и тематические фотозоны.

В "Школе молодых родителей" эксперты ответят на вопросы будущих мам и пап, поделятся своими знаниями и опытом. Кроме того, оргкомитет фестиваля совместно с благотворительным фондом "Вместе можем все" организует сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Курской области.

Праздник начнется на Центральной площади парка в 11:00 и продлится до 20:00. Получить пригласительный можно на сайте мероприятия.

В Москве также пройдут интерактивные занятия для детей. Об этом сообщила трехкратная олимпийская чемпионка, член комиссии по образованию Московской городской думы Мария Киселева. Занятия, которые пройдут по инициативе департамента градостроительной политики Москвы для детей, помогут развить личность ребенка.

