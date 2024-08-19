Мария Киселева: в Москве пройдут интерактивные занятия для детей

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Бесплатные интерактивные занятия, которые пройдут по инициативе департамента градостроительной политики Москвы для детей, по направлению "Рисунок" помогут развить личность ребенка. Об этом Агентству "Москва" сообщила трехкратная олимпийская чемпионка, член комиссии по образованию Московской городской думы Мария Киселева.

"Погружение в мир художественного творчества поможет ребенку увидеть мир во всей его красоте. Причем не только увидеть, но и зафиксировать его с помощью карандашей или красок на бумаге. Способность отобразить окружающий мир художественными средствами развивает личность ребенка. И это замечательно", – сказала она.

Интерактивные занятия рассчитаны на детей от шести до 12 лет и пройдут в августе в рамках конкурса "Арт-проект: Моя Москва" на площадке "Мосстройинформ" по адресу улица 2-я Брестская, дом 6.

Иммерсивный тренинг по работе с нейросетями состоится 20 августа, нейрохудожник расскажет о возможностях искусственного интеллекта в области создания изображений и продемонстрирует участникам возможные программы для использования.

Мастер-класс по рисованию мелом на асфальте пройдет 22 августа: уличные художники вместе с преподавателями раскрасят серый асфальт, превратив его в яркую карту регионов РФ. Флористический мастер-класс пройдет 27 августа: юные творцы создадут праздничную открытку для учителя ко Дню знаний.

В рамках форум-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" для детей подготовили программу к неделе финансовой грамотности. Она пройдет с 23 по 29 августа на площадке в парке "Зарядье". Юные жители Москвы научатся формировать план доходов и расходов, разберутся в правилах финансового поведения и получат практические советы по управлению семейным бюджетом.

