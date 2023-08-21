Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мосгосстройнадзор одобрил строительство последнего корпуса бизнес-парка Ostankino в столичном районе Бутырский. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Три из шести корпусов крупного делового кластера на северо-востоке Москвы уже сдано, два здания находятся в процессе строительства, на сегодняшний день застройщик получил разрешительную документацию для возведения последнего офисного центра в рамках проекта", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Общая площадь 12-этажного здания составит более 22,6 тысячи квадратных метров. В нем расположатся офисы класса А. Общая инфраструктура бизнес-парка предполагает наличие фитнес-центра, бассейна, спа-зоны, супермакетов и других.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что офисы займут все этажи бизнес-центра. Там же расположатся три переговорные комнаты. Все этапы строительства будут осуществляться под надзором комитета.

Застройщиком бизнес-парка выступает ГК "Пионер", сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова. В реализацию проекта инвестируют 17,8 миллиарда рублей. Получить трудоустройство на территории бизнес-центра смогут более 12 тысяч человек.

Внешние фасады объекта декорируют панелями золотого, бронзового и медного оттенков. На прилегающей к зданию территории выполнят комплекс работ по благоустройству и создадут парк для проведения мероприятий.

Ранее стало известно, что бизнес-центр построят в столичном районе Аэропорт. Параметры будущего офиса утвердили в сентябре прошлого года. Его площадь составит 80 тысяч квадратных метров.

