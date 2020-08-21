Почти 5,6 тыс предпринимателей зарегистрировано в столице в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В июле в столице были зарегистрированы 5 585 новых индивидуальных предпринимателей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Положительная динамика по регистрации индивидуальных предпринимателей в столице начала восстанавливаться в июне – июле после снятия временных ограничений, вместе с ростом потребительского спроса", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в целом за текущий год в городе зарегистрированы 29,4 индивидуального предпринимателя, при этом общее количество действующих ИП в городе на 1 августа составляет 360,4 тысячи человек. Глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов уточнил, что в столице работает каждый 11-й индивидуальный предприниматель РФ.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о расширении круга получателей бюджетных субсидий среди предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение приняли по результатам консультаций с предпринимательским сообществом.

Воспользоваться субсидиями теперь смогут предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сферах дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, организации досуга и развлечений. Кроме того, они будут доступны в областях физкультуры и спорта.