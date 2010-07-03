Внеочередная акция "День без турникетов" пройдет 23 и 24 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Внеочередная акция "День без турникетов" пройдет на 10 столичных площадках 23 и 24 августа. Для посетителей подготовили различные экскурсии и мастер-классы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Регистрация на мероприятия уже открыта на официальном сайте акции. Всего для посетителей будет доступно 10 площадок", – говорится в сообщении.

Посетить можно инновационно-образовательный комплекс "Техноград", музей "Московский транспорт", Музей истории медицины, "Лабораторию Касперского", технопарк "Слава", мастерскую "Первая кузня", детские технопарки "Вертикальный взлет", "Москва", "Инжинириум МГТУ имени Баумана", а также детский технопарк РГСУ.

Организаторы ожидают, что акцию посетят более 2 тысяч человек.

С 8 по 10 августа в столице проходила очередная акция "День без турникетов". Ее посетили более пяти тысяч москвичей. В ходе акции все желающие могли побывать на экскурсиях и мастер-классах. Двери для них открыли свыше 30 компаний и технопарков, где можно было познакомиться с современными образовательными проектами и технологиями будущего.

Акция "День без турникетов" впервые прошла в Москве в 2012 году. Тогда восемь предприятий посетили около 600 человек. С тех пор ее участниками стали более 60 тысяч человек и 100 инновационных производств столицы.